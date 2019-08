Raub auf Pensionistin endete mit Knochenbrüchen

„Wusste nicht, dass sie sich so verletzt“

Auch der 17-Jährige (Anwalt Erich Gemeiner) beteuert, dass die Eltern von seinem Vorhaben nichts gewusst hätten: „Ich habe die Frau an der Tasche gezogen, sie mit der Schulter gestoßen.“ – „Was ist dann passiert?“, fragt Richterin Martina Frank. „Ich weiß nicht, ich bin weggelaufen, weil ich so Angst hatte“, sagt er, „ich wusste ja nicht, dass sie sich so verletzt.“ Mit dem Geld hätte er sich sechs Packungen Zigaretten gekauft.