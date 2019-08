Charles soll im neuen „Bond“ Gast-Auftritt haben

Zu groß für „Star Wars“

Beide gelten als große Filmfans und wären für den Spaß zu haben. Immerhin versuchten sie schon einmal als Komparsen Fuß zu fassen und schlüpften für den Film „Star Wars: The Last Jedi“ 2017 in Sturmtruppen-Kostüme. Leider schafften sie es aber nie in den Film, da sie mit ihren Körpergrößen die anderen weit überragten.