Identität gefälscht? HSV-Kicker unter Verdacht

Einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge soll Jatta jedoch in Wahrheit Bakary Daffeh heißen und bereits am 6. November 1995 geboren worden sein. Er habe nicht nur in seiner Heimat Gambia, sondern auch im Senegal und in Nigeria für mehrere Klubs gespielt. Außerdem soll er für das U20-Nationalteam Gambias aktiv gewesen sein. Bei seiner Präsentation vor drei Jahren hatte der Spieler gesagt, dass er zuvor nie in einem Verein gespielt habe.