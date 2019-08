Einfach zurücklehnen? Besser nicht auf diesem Flug

Einfach mal zurücklehnen, die Seele baumeln lassen und die Zeit in luftigen Höhen genießen? Auf einem easyJet-Flug von London Luton nach Genua wäre das wohl nicht an der Tagesordnung gestanden. Aber nicht etwa aufgrund von heftigen Turbulenzen während des Fluges, wie man vielleicht meinen möchte. Sondern schlicht und ergreifend, weil die Lehne fehlte - an gleich fünf der Sitze!