Unzufrieden: Jeder 8. Österreicher will umziehen

Nach Hause kommen und sich wohlfühlen - dies ist die Idealvorstellung aller Mieter und Eigentümer. Doch 62 Prozent aller Österreicher haben etwas an ihrer Wohnung auszusetzen, jeder achte Österreicher stört sich gar so sehr an seinem Heim, dass er ausziehen will. Jeder Zehnte hat bereits eine andere Wohnung in Aussicht oder will mittelfristig nach einer neuen suchen.