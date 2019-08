Widerstand gegen neues Hotel-Projekt am am Seeufer

Nicht nur am Ufer von Fertörákos werden - wie berichtet - Ausbaupläne geschmiedet, auch diesseits des Neusiedler Sees steht der Tourismus nicht still. In Neusiedl soll ein Haus mit 70 Zimmern auf dem Platz des leerstehenden Seerestaurants entstehen. Zudem sind entsprechend viele Stellplätze für Autos geplant. „Ein Hotel würde zusätzliche Parkplätze und damit ein weiteres Zubetonieren des Bodens erfordern“, befürchtet Linhart. Einer für den Bau notwendigen Umwidmung will man daher nicht zustimmen. Nur eine Wiederbelebung als kleines Gastro-Lokal sei verträglich, betont auch Grünen-Chefin Regina Petrik.