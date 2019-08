Auto rammte Van: 11 Verletzte, 3 in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißbach (Bezirk Zell am See) sind am späten Samstagabend elf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen mit neun Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren besetzten Van, der aus einer Hofzufahrt auf die Hauptstraße eingebogen war. Die Identität der lebensgefährlich Verletzten war vorerst nicht bekannt.