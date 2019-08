In sechs Bezirken: Uns gehen die Amtsärzte aus

Bruck/Mur, Graz-Umgebung und Murtal - in diesen Bezirken fehlt jeweils ein Amtsarzt. In Hartberg/Fürstenfeld warten sogar 1,5 Stellen, in Liezen eine halbe und in der BH Südost ein Viertelposten auf neue Besetzung - das summiert sich auf rund fünf. Und ist umso bedenklicher, weil in den meisten Bezirken ohnehin nur ein Amtsarzt Dienst tut. Es finden sich kaum Anwärter für die Jobs, man behilft sich notdürftig mit Vertretungen. Im Bezirk Murtal ist die Stelle bereits seit mehr als einem Jahr vakant!