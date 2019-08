Urlauber in Google-Falle: Fahren trotz Sperre ab

Navis sollten das Reisen ja vereinfachen. Das funktioniert aber nicht immer. Bestes Beispiel: Einige Geräte zeigen die aktuellen Sperren der Autobahnabfahrten in Salzburg nicht an. Unwissende Urlauber fahren trotz Verbots in blindem Vertrauen auf ihr Navi ab. Ohne die Polizei, die diese Irregeführten wieder zurückschickt, würde das System nicht funktionieren.