FINALE! Thiem gewinnt Krimi-Kracher gegen Sonego

Bei 6:5 hatte Thiem den ersten Matchball, den sein Gegner mit einem Halbvolley-Rückhand-Winner entlang der Linie noch abwehren konnte (Thiem: „So etwas habe ich selten gesehen“). Vor seinem zweiten Matchball pushte Thiem die Fans, ihn anzufeuern. „Das Publikum ist immer wichtig in solchen Matches, das gibt dir die letzten Prozent.“ Thiem verabschiedete den Italiener mit den „sieben Leben“ dann endgültig aus dem Turnier. Sonego hatte in den Vorrunden insgesamt neun Matchbälle abgewehrt, beim elften Matchball gegen sich war ein tolles Turnier für den kampfstarken Turiner vorbei. Für den zweifachen French-Open-Finalisten aus Lichtenwörth geht es am Samstag in seinem insgesamt 22. Finale auf der ATP-Tour um seinen 14. Titel, den dritten nach Indian Wells und Barcelona in diesem Jahr.