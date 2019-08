Hennes muss in Rente - er wurde mit Stöger Meister

Hennes IX., der wie sein Vorgänger im Kölner Zoo lebt, wurde nach Vereinsangaben am 24. Februar 2018 in Petershagen-Ilse bei Minden geboren. Er ist „ein noch unkastrierter Bock der Rasse ‘Bunte Deutsche Edelziege‘, einer traditionsreichen, aber inzwischen bedrohten Haustierrasse.“ Eine Kastrierung sei grundsätzlich irgendwann nötig: „Zunächst soll Hennes IX. aber die Gelegenheit bekommen, Junge zu zeugen, so dass der FC in Zukunft möglicherweise über einen Hennes-Stammbaum verfügen könnte, aus dem die jeweiligen Nachfolger ausgewählt werden könnten.“