Spannung wieder da! Jäger haben Blut geleckt

Zwei Siege in den letzten drei Rennen machen Mut, steigern das Selbstvertrauen. Max Verstappen, der nach seinem Sieg beim Chaos-Rennen in Hockenheim mit Lob überschüttet worden war (Red-Bull-Teamchef Christian Horner: „Das sind die Rennen, in denen Max heraussticht“), will in Budapest den nächsten Coup landen. „Ich mag den Ring, Budapest zählt mit Sicherheit zu meinen Lieblingsstrecken. Ich freue mich schon riesig aufs Rennen“, sagte der 21-jährige Niederländer vor dem heutigen Trainingsauftakt. „Es ist so, als würdest du mit einem riesigen Auto auf einem engen Feldweg fahren, das bereitet mir jedes Jahr sehr viel Spaß.“