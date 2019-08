Böller-Explosion sorgt für Entsetzen bei EL-Krimi!

Erschreckend: Zunächst wurde der zu Boden gesunkene und sich am Kopf haltende Nordire von den Spielern gar nicht beachtet - so vertieft waren sie offensichtlich in ihren wilden Streit. Erst nach einigen Schreckmomenten wurde der Schiedsrichter dann doch behandelt, sogar ein Krankenwagen rollte vor das Honved-Gehäuse. Hunter musste zwar nicht ins Krankenhaus gefahren werden, doch weitermachen konnte er auch nicht - für die restlichen Minuten inklusive Elfer-Schießen übernahm der Ersatz-Schiedsrichter Jamie Robinson das Kommando. Am Ende durfte sich Craiova zwar über Sieg und Aufstieg freuen, doch was die UEFA zu den Vorfällen zu sagen hat, ist noch offen…