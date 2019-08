Zaz: Regenfestspiele mit dem Stimmwunder

Alle Ecken und Winkel

Dass Isabelle Geffory, so ihr Geburtsname, in einem knappen Jahr ihren 40er feiert, mag man nicht für möglich halten. Es liegt nicht nur am kurzen Glitzerpaillettenkleid und der juvenilen Bewegungsfreude der Künstlerin, sondern auch an der flotten und vielseitigen Musik, die Zaz so unantastbar jung wirken lässt. Mit vier Alben in knapp zehn Jahren hat sie sich nicht nur in ihrer französischen Heimat zu einem Topstar gemausert, das gesamte frankophile und deutschsprachige Publikum quer durch Europa liegt der kecken Künstlerin demütig zu Füßen. Mit Ausstrahlung, Charme und einer schier unmenschlichen Stimmleistung begeistert sie die erfreuten Massen auch in der burgenländischen Fabelkulisse. Jeder Ton sitzt perfekt, zwischen Jazz, Chanson und sogar Rock changierend, schwingt sich Zaz stimmlich durch alle Ecken und Winkel, ohne dabei auch nur marginal an Qualität einzubüßen.