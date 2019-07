Klinger-Schwestern verpassen Hauptfeldeinzug

Bei den Herren kamen mit Tobias Winter/Julian Hörl und Alexander Huber/Christoph Dressler zwei von drei ÖVV-Teams in die zweite Ausscheidungsrunde. In dieser treffen Winter/Hörl am Mittwoch auf die US-Amerikaner William Priddy/Theodore Brunner, die Peter Eglseer/Florian Schnetzer in zwei Sätzen besiegten. Huber/Dressler bekommen es mit Sam Pedlow/Sam Schachter aus Kanada zu tun.