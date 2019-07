Sprachentwicklung beginnt bereits im Mutterleib

Junge Eltern sind begeistert, wenn ihr Nachwuchs - meist im Alter von zwölf bis 18 Monaten - endlich die ersten Worte brabbelt. Was sie häufig nicht wissen: Schon sehr viel früher beginnt die Spezialisierung jener Regionen im Gehirn, die sprachliche Laute erkennen und verarbeiten. Reifgeborene Babys können schon am Tag nach der Geburt Sprachlaute von nichtsprachlichen Lauten differenzieren, wie Forscher nun an der Medzinischen Universität (MedUni) Wien herausgefunden haben.