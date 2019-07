Hazard hatte zum Real-Start sieben Kilo zu viel

Bei der 3:7-Klatsche gegen Atlético stand der Wunschspieler von Trainer Zinedine Zidane zwar in der Startelf, wurde aber schon nach 62 Minuten ausgewechselt - beim Stand von 1:6. Am Dienstag und Mittwoch kämpfen die Königlichen beim Audi-Cup in München gegen Tottenham, Bayern und Fenerbahce um den ersten Turnier-Sieg.