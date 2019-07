Altmeister Kubica bricht 40 Jahre alten Rekord

Es war das verrückteste Rennen der letzten Jahre, dieses Wochenende in Hockenheim. Das Endresultat änderte sich selbst Stunden nach dem Abwinken noch. Nach einer Regelwidrigkeit beim Start wurden beide Alfa Romeos bestraft, so dass Lewis Hamilton (Mercedes) und Robert Kubica (Williams) auf Rang 9, beziehungsweise 10 vorrücken konnten. Für Kubica war das sein erster Punkt heuer in der Wertung.