Sturms „Geisterspiel“ steigt vor rund 3.000 Fans

Das ursprünglich wegen des Becherwurfs eines Fans im Heimspiel gegen Larnaka als „Geisterspiel“ titulierte Retourmatch von Sturm Graz in der 2. Runde der Fußball-Europa-League-Qualifikation am Donnerstag in der Merkur Arena gegen Haugesund steigt doch nicht vor gänzlich leeren Rängen. Wie die Steirer am Montag mitteilten, werden rund 2.700 Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren im Stadion Platz nehmen. Begleitpersonen sind in dieser Zahl miteingerechnet.