Heftige Unwetter: 9 Verletzte durch Blitzschläge

In Oberösterreich musste die Bergrettung Gmunden zu einem Einsatz am Traunstein ausrücken, um in Not geratene Wanderer aus Bosnien in Sicherheit zu bringen. Die beiden Urlauber - eine 29-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann - waren gegen 16 Uhr über den Hernlersteig abgestiegen, als sie in ein heftiges Gewitter gerieten. Dabei schlug ein Blitz in das Stahlseil der Wegsicherung ein.