Hagel und Muren: Unwetter sorgen für Verwüstung

Faustgroße Hagelkörner, Überschwemmungen und Gewitter: Heftige Unwetter haben am Samstag weite Teile Österreichs getroffen. Vor allem der Hagel hinterließ in Salzburg, Tirol und im Burgenland eine Spur der Verwüstung. Die dadurch entstandenen Gesamtschäden an landwirtschaftlichen Kulturen werden derzeit auf drei Millionen Euro geschätzt, teilte die Österreichische Hagelversicherung in der Nacht auf Sonntag mit. 12.000 Hektar mit Getreide, Mais, Soja, Kürbis oder Wein seien betroffen. Auch Überflutungen und Murenabgänge sorgten in Österreich für Unmengen an Feuerwehreinsätzen. Bis Mittwoch wird uns der Regen noch erhalten bleiben. Das Wetter für die kommenden Tage sehen sie im Video oben.