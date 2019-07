Vier Hubschrauber bei großem Waldbrand im Einsatz

Viele weitere Einsätze

Die Feuerwehren im Bezirk waren am Samstag auch an vielen anderen Orten gefordert. So konnte in der Früh in Michaelerberg von der örtlichen Wehr ein Waldbrand noch in der Enstehungsphase gelöscht werden. Weiteres gab es bis Mittag bereits drei Brandmelder-Alarmen in Betrieben, einen brennenden Holzstapel in Michaelerberg und fünf Verkehrsunfälle.