RB holt 21-jährigen Engländer für 18 Mio. zurück

Nach dem derzeit verletzten Österreicher Hannes Wolf (Salzburg), dem Franzosen Christopher Nkunku (Paris Saint-Germain), dem Brasilianer Luan Candido (Palmeiras Sao Paulo) und dem Waliser Ethan Ampadu (leihweise von Chelsea) ist Lookman der fünfte Neuzugang der Leipziger in diesem Sommer. Der Ligadritte der vergangenen Saison startet am 11. August mit einem Cupspiel beim Zweitligisten VfL Osnabrück in die neue Spielzeit. Der Ligaauftakt folgt eine Woche später bei Aufsteiger Union Berlin.