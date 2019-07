Bereit für Kitzbühel! Thiem peilt nächsten Sieg an

„Schon bei der Auslosung wusste ich: Das wird eine harte Sache!“ Doch Dominic Thiem verrichtete gestern beim 500er-Turnier in der Hansestadt gute Arbeit: Nach 1:41 Stunden war Pablo Cuevas (Uru), die Nummer 47 der ATP-Welt, bezwungen. Wie schon in Paris, damals in vier Sätzen. „Alles in allem war die Leistung gut.“ Nun trifft der große Turnier-Favorit heute (ca. 15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) auf den Ungarn Marton Fucsovics, der in Wimbledon Dennis Novak besiegte.