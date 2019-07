Tour de France: Australier Ewan gewinnt 16. Etappe

Caleb Ewan hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 24-jährige Australier setzte sich am Dienstag in einem Massensprint in Nimes durch und feierte damit seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die Plätze zwei und drei belegten nach 177 Kilometer mit Start und Ziel in Nimes Elia Viviani aus Italien und der Niederländer Dylan Groenewegen.