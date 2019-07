All diese Waffen bunkerte ein Pensionist illegal

Ein regelrechtes Waffenarsenal hat die Polizei kürzlich in Niederösterreich ausgehoben: Ein 77-Jähriger bunkerte in seinem Haus im Bezirk Zwettl eine große Anzahl an illegalen Waffen - darunter Pistolen, Revolver, Kriegsmaterial und vieles mehr. Insgesamt besaß der Mann sogar über 100 Waffen - nur 24 davon jedoch legal.