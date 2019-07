Kate Winslet: Vorfahren waren Sklaven in Schweden

Es gibt Dinge, die man sicherlich nicht vor laufender Kamera erfahren will. So auch im Fall von Schauspielerin Kate Winslet. In der BBC-Serie „Who Do You Think You Are“ gehen Experten gemeinsam mit Promis deren Stammbäumen auf den Grund. Dabei kam in Winslets Fall völlig überraschend heraus, dass ihr Urururur-Großvater Anders Jonsson und seine Frau Anna Sklaven in Schweden waren.