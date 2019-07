Schwimmer vor dem Ertrinken gerettet

Es war der Saalfeldener Ortstellenleiter der Wasserrettung, der am Sonntag just am richtigen Ort war: Er erkannte die Notlage und sprang mit einem Rettungsring in den See. Auch der Bademeister ging sofort mit einem Stand-Up-Board ins Wasser. Zu zweit konnten sie den Urlauber retten und sicher wieder ans Ufer bringen.