Indiens Mondlandemission „Chandrayaan-2“ gestartet

Indien hat am Montag seine Mondlandemission „Chandrayaan-2“ gestartet. Das 3850 Kilogramm schwere Raumfahrzeug, das aus einem Orbiter, der den Erdtrabanten umkreisen soll, und einem „Vikram“ getauften Landemodul besteht, trat an Bord einer indischen Trägerrakete vom Typ GSLV MK-III-M1 die Reise ins All an. Der Start (Video oben) erfolgte um 11.13 Uhr MESZ am Satish Dhawan Space Centre der ISRO, rund 80 Kilometer nördlich der Millionenstadt Chennai.