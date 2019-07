Unser Influencer Camp rund um den Klopeiner See

Tag 1: Klettern und Fotoshooting

Actionreich begann das Influencer Camp von Hirter Bier, Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten und der Kronen Zeitung. Bei einer Klettertour in der Walderlebniswelt wurde so manche Höhenangst überwunden! Für tolle Fotos posierten die Blogger später am Klopeiner See.