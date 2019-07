Klagenfurt: Kampf gegen Raser in Wohngebieten

Die Arbeitergasse im Stadtteil St. Peter ist eine von vielen, die im Fokus der Verkehrsabteilung stehen. Bereits seit Monaten fordern Anrainer dort, dass Autofahrer eingebremst werden, da sich viele nicht an die 30 km/h-Beschränkung halten würden. Erst in der vergangenen Woche wurde wieder eine Katze überfahren und getötet. Es ist bereits der fünfte derartige Vorfall in diesem Jahr in der Arbeitergasse.