„Warnschüsse“ gegen Konkurrenten

Nachsatz zum Neuzugang: „Früher war Lainer mein Konkurrent, jetzt sind Kristensen und Todorovic die Gegenspieler. Aber ich will und werde dem Trainer die Entscheidung nicht einfach machen!“ Bei Jesse Marsch, dem Trainer, hat Farkas’ Vorstellung ganz sicher Eindruck hinterlassen. Der US-Amerikaner kam in der milden Parndorfer Nacht regelrecht ins Schwärmen: „Ein großes Kompliment an Patrick. An einem Tag, an dem ein Konkurrent verpflichtet wird, so eine Leistung zu bringen - wow! Er denkt immer an die Mannschaft, macht sich keine Sorgen über Themen außerhalb des Platzes. Wir haben Glück, dass ,Farki‘ hier ist. Er ist ein Topmensch!“