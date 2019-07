Kassenfusion: Zarfl verteidigt Anfragebeantwortung

ÖVP und FPÖ waren nach der Veröffentlichung der Anfragebeantwortung, in der von einmaligen Kosten der Kassenfusion in der Höhe von 300 bis 400 Millionen Euro die Rede ist, zur Verteidigung ihrer Maßnahme ausgerückt und warfen der Übergangsministerin vor, bewusst Zahlen zurückzuhalten. „Dass mir tendenziöse und irreleitende Antwortführung vorgeworfen wird, hat mich sehr befremdet“, sieht sich die Ministerin nun in den Wahlkampf hineingezogen.