Kassenfusion: Dicke Luft in der Übergangsregierung

Nur erste Ministerratssitzung war „nett“

Es war dies, wie Regierungsinsider berichten, längst nicht der einzige Zwist im parteipolitisch proporzmäßg aufgeteilten Kabinett: So wurde unlängst etwa in einer Ministerratssitzung fast zwei Stunden gestritten, weil die SPÖ-nahe Frauenministerin eine Debatte über das „Familienfest“ der ÖVP am 1. Mai ausgelöst hatte. Ein Insider fasst zusammen: „Die erste Ministerratssitzung war nett und freundlich, aber das war’s dann.“