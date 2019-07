Sabaton: Kriegsspiele fürs Geschichtsbewusstsein

Mit Zensur haben Sabaton widerwillig zu Leben gelernt. Etwa 2018 auf der „Gamescom“ in Köln, wo ihnen nicht nur gewisse Songs verwehrt wurden, sondern sie laut Sundström auch nicht alles auf der Bühne sagten durften, was mit den transportierten Thematiken einhergeht. „Es war nicht das erste Mal, dass wir so etwas erlebt haben, aber dort geht es um Computerspiele und in Computerspielen geht es die ganze Zeit um Krieg.“ Das dieser Tage erscheinende neue Album „The Great War“ wird einmal mehr die Gemüter spalten. Allgemein hat man dieses Mal den Ersten Weltkrieg ins Visier genommen, einen genaueren Augenschein nimmt man auf die legendäre Schlacht von Verdun, einem etwa zehnmonatigen Gefecht zwischen Deutschland und Frankreich an der Westfront, das mehr als 700.000 Opfer gefordert hat. In insgesamt elf Songkapiteln handeln Sabaton die wichtigsten Merkmale der Schlacht und des Krieges mit gewohnt bombastischen, Keyboard-geschwängerten Klängen ab. Ein wuchtiges Werk, das in seiner unbescheidenen Opulenz das gewiss ambitionierteste Album ihrer bisherigen Karriere ist.