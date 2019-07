ÖVP-Familienfest noch teurer als angegeben

Das ÖVP-Familienfest am 1. Mai in Schönbrunn hat noch mehr gekostet als ursprünglich angegeben. Das ging am Dienstag aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Frauenministerin Ines Stilling hervor. Demnach wurden nicht 231.000 Euro ausgegeben, sondern um 70.000 Euro mehr. Die zusätzlichen Kosten trug das Kanzleramt, insgesamt wurden 301.000 Euro ausgegeben. Das Nachhaltigkeitsministerium hat noch am Dienstag mitgeteilt, dass es die Kosten betreffend keine mangelhaften Angaben seinerseits sieht.