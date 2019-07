Rasengleis sorgt für rot-grünen Streit in Wien

In der Wiener Leopoldstadt liegen sich SPÖ und Grüne wieder einmal in den Haaren. Der Grund: Die Straßenbahnlinie O wird bis zum Herbst 2020 ins Nordbahnviertel verlängert. Für den Abschnitt Am Tabor möchten die Grünen ein Rasengleis verlegen lassen. Doch die SPÖ lehnt das Projekt ab - aus Kostengründen.