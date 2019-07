„Ohne uns hätte von der Leyen nicht gewonnen“

Zunächst hatte große Skepsis wegen der Nominierung Ursula von der Leyens für das Amt der Kommissionspräsidentin geherrscht. Doch am Ende wurde die CDU-Politikerin und Ex-Verteidigungsministerin Deutschlands von einer knappen Mehrheit der EU-Abgeordneten zur ersten Frau an der Spitze der Kommission gewählt. In den Tagen und Stunden vor der Abstimmung buhlte die 60-Jährige um die Stimmen aller Fraktionen. Offenbar konnte von der Leyen auch die nationalkonservative polnische Regierungspartei PiS von sich überzeugen. Diese sieht sich auch als Königsmacherin.