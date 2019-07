Tulln bald an der Westbahn?

Daher will er dem Projekt weiterhin höchste Priorität in der städtischen Verkehrsplanung geben. Das Land verspricht, bis Ende 2019 konkrete Pläne auf den Tisch zu legen, die derzeit mit ÖBB und Ministerium erarbeitet werden. „Züge nach St. Pölten oder Salzburg könnten dann auch vom Franz-Josefs-Bahnhof abfahren“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Bis das so weit ist, wird es aber nicht Jahre dauern. So lange will Eisenschenk nicht warten und verhandelt mit dem VOR über Express-Busse von der Innenstadt und dem Technopol zur Station Tullnerfeld. Start: „So schnell wie möglich.“