FPÖ-Mandatar beschimpft Rackete als Klimasünderin

Mit der Forderung, dass Europa auch Klimaflüchtlinge aufnehmen sollte, hat sich die der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete nicht nur Freunde gemacht. So bezeichnet sie der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Leo Kohlbauer auf seiner Facebook-Seite als „unnötigen Klima-Sünder“. Er vergleicht allerdings in seiner Kritik das NGO-Schiff mit einem Kreuzfahrtdampfer - und zwar dem größten, den es derzeit auf der Welt gibt. Ein Vergleich, der hinkt: Die riesige Harmony of the Seas misst stolze 362 Meter, während die Sea-Watch 3 gerade einmal 50 Meter hat.