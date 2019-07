17-Jähriger testete mit Papa voreilig das Auto

Am Sonntag kurz vor 18 Uhr kontrollierten Beamte der Freilassinger Polizei einen Skoda mit Salzburger Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Traunsteiner Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Salzburger zusammen mit seinem 48-jährigen Vater auf dem Parkplatz Fahrübungen durchführte. Der junge Mann gab an, dass er für seinen „L-Führerschein“ in Österreich üben wollte. Einen Führerschein besitzt er noch nicht. Die Weiterfahrt wurde dann durch den Vater durchgeführt. Der Fahrer, sein Vater und der Halter des Fahrzeugs, ein Verwandter der Familie, werden nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. das Ermächtigen hierzu angezeigt.