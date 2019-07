Pamplona: Zum Abschluss noch einmal brutal

Tausende reisen aus aller Welt an, um die Stiere rennen zu sehen

Das Volksfest, das der Stierkampf-Fan Ernest Hemingway in seinem Roman „Fiesta“ (1926) so schwärmerisch beschrieben hat („Man tanzte und trank unentwegt“), sorgt trotz aller Kritik von Tierschützern weiterhin für einen Hype, zumindest in Spanien. Aber auch Tausende Touristen aus aller Welt - speziell aus Europa, Australien und den USA - reisen alljährlich an, um die Stiere die fast 880 Meter lange Strecke in die Arena rennen zu sehen oder selbst ihren Mut zu testen.