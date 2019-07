Schüsse! Cobra stürmt Geburtstagsfeier in Tirol

Spektakulärer Polizeieinsatz am späten Samstagabend im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land): Nachdem die Exekutive über die Abgabe mehrerer Schüsse aus einem Garten eines Wohnhauses in Kenntnis gesetzt worden war, eilte eine Streife gemeinsam mit der Cobra und der Rettung zum Ort des Geschehens. Die Beamten des Sondereinsatzkommandos stürmten schließlich die Wohnung des Verdächtigen - und somit direkt in eine Geburtstagsfeier, bei der fragwürdige „Unterhaltungsmittel“ zum Einsatz gekommen waren …