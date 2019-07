Leclerc „droht“: „Wir kämpfen auf die harte Tour“

Der Jungstar spielte damit auf die Aktion von Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton in Kanada an, wo man dem Deutschen mit einer Fünf-Sekunden-Strafe den Sieg zunichtemachte. Und wie reagiert Leclerc jetzt? „Österreich hat mir gezeigt, dass wir aggressiver an die Sache herangehen können. Das ist natürlich auch das, was wir als Rennfahrer wollen. Für mich bedeutet es, wenn wir so fahren dürfen, dann machen wir es eben so, eben auf die harte Tour!“