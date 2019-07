Tankbetrüger konnte jetzt gefasst werden

Bereits am 5. Mai stahl der Türke in Elixhausen von einem Lkw die Kennzeichen. Diese montierte er dann auf seinem Auto. Anschließend tankte er in Eugendorf und flüchtete, ohne zu bezahlen. Am 16. Mai stahl er dann in Hallein von einem fremden Pkw die Kennzeichen. Erneut montierte er sie auf sein Auto. Diesmal tankte er in Kuchl und fuhr wieder ohne zu bezahlen davon. Er wurde jetzt angezeigt. Der Mann beglich den finanziellen Schaden.