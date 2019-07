Heftige Turbulenzen während Flug: 37 Verletzte

Passagiere knallten mit Kopf gegen Decke

Augenzeugen berichteten, dass einige Passagiere nicht angeschnallt gewesen seien und sich den Kopf an der Decke gestoßen hätten. Die Betroffenen wurden medizinisch versorgt, konnten aber bereits alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Air Canada zufolge wurden die Passagiere zwischenzeitlich in Hotels untergebracht und sollten ihren Flug nach Sydney am Freitag fortsetzen.