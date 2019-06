Frau erwacht ganz allein in stockdunklem Flugzeug

Eine an Bord eines Flugzeugs vergessene Frau bringt die kanadische Fluggesellschaft Air Canada in Turbulenzen. Tiffani Adams hatte nach eigener Darstellung bei der Landung in Toronto tief geschlafen und wurde wohl von der Besatzung übersehen. Sie erwachte erst viel später in der „leeren und stockdunklen, inzwischen auch kalten“ Maschine, so die Passagierin.