Vettel: „Kein Grund, nicht an Titel zu glauben!“

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hält seinen fünften Titelgewinn in der Formel 1 trotz aktuell großen Rückstands auch in diesem Jahr noch für möglich. „Ich habe keinen Grund, nicht daran zu glauben. Aber es ist nicht mein erster Gedanke, wenn ich ins Bett gehe“, sagte der 32-Jährige am Donnerstag in Silverstone. Dort findet am Sonntag (Start um 15.10 Uhr) der nächste WM-Lauf statt.