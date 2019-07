Mit dem Hausboot in der Lagunenstadt

Ganz ohne einen Abstecher zur Königin der Lagune geht es aber doch nicht. Die Strecke vom Lido Richtung Venedig gleicht einer Autobahn, auf der jeder macht, was er will. Zumindest hat man den Eindruck, tatsächlich passen die einzelnen Boote aber ganz gut aufeinander auf. Und so schaukelt das Hausboot nahezu unangefochten – wenn man vom schimpfenden Kapitän eines großen Ausflugbootes absieht – durch den Bacino San Marco und den Canale della Giudecca. Vorbei am Dogenpalast und San Giorgio, vorbei an Palästen, prachtvollen Privatjachten und den Kreuzfahrtschiffen zum kleinen Hafen auf der Südseite der Giudecca.