Mercedes bläst in Silverstone zur Konter-Attacke!

„Das Rennwochenende in Österreich hat die größte Schwäche unseres Autos aufgezeigt, sodass wir zu keiner Zeit um den Sieg mitkämpfen konnten. Wir arbeiten bereits seit einer Weile an der Kühlung, aber die Kombination aus den hohen Temperaturen und der Höhenlage in Spielberg führte dazu, dass wir zu sehr auf die Temperaturen achten mussten und dadurch nicht konkurrenzfähig waren“, rekapitulierte Wolff noch einmal das verpatzte Rennen in der Steiermark. Valtteri Bottas kam in Spielberg über den dritten Platz nicht hinaus, hatte aber fast 19 Sekunden Rückstand auf Sieger Max Verstappen im Red Bull. Lewis Hamilton musste sich mit Rang fünf begnügen. Erstmals in dieser Saison war kein „Silberpfeil“ ganz oben auf dem Podest. In Silverstone, das nur wenige Kilometer von den Mercedes-Stützpunkten in Brackley und Brixworth entfernt ist, sollte sich eine ähnliche Niederlage ob der Gegebenheiten nicht wiederholen.